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فن

جنش يقضي إجازته الصيفية بصحبة طارق حامد وفرجاني ساسي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:59 م
جنش
جنش
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مصطفى كرم

نشر محمود جنش لاعب نادي الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو له مع  أصدقائه بالفريق فرجاني ساسي وطارق حامد.


وظهر جنش مع فرجاني ساسي وطارق حامد داخل حمام سباحة وهم يقومون بممارسة رياضة الغطس في الماء اثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

 

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .

ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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