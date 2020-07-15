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برلمان

تمنع انتقال العدوى .. برلمانى يفند فوائد العملات البلاستيكية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:02 ص
العملات البلاستكية
العملات البلاستكية
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حسن رضوان
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.


وقال "الجوهري" لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعة فوائد لـ إصدار عملات بلاستيكية وطرحها، ومن أبرزها إطالة العمر الافتراضي للعملة، لافتا إلى أن العملة الورقية عمرها الافتراضي اقل بسبب تهالك المستمر واستخدامها فى الكتابة عليها بطرق عشوائية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العملات البلاستيكية، تساهم أيضا فى عدم تلاصق الأمراض ونقل العدوى من شخص الى آخر.

وكان ذلك بعد أن كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وأضاف نجم فى كلمته خلال اجتماع  لجنة الشؤون الإقتصادية فى مجلس النواب ،  إن  العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا ، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصا أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون  من مادة البوليمر  وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
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