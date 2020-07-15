تمنع انتقال العدوى .. برلمانى يفند فوائد العملات البلاستيكية

وأكد عضو مجلس النواب، أن العملات البلاستيكية، تساهم أيضا فى عدم تلاصق الأمراض ونقل العدوى من شخص الى آخر.

كشف جمال نجم، نائب محافظ

، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وكان ذلك بعد أن