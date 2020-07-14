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سيارات

بعد حديث الرئيس .. 4 فوائد عند تحويل سيارتك من البنزين للغاز الطبيعي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف
"سيارات تعمل بالغاز" شعار المرحلة القادمة بعدما أصدر الرئيس السيسي قرارا بأن الدولة لن تسمح بترخيص سيارات البنزين الجديدة بهدف الحفاظ على البيئة. 


لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز الخطوات للحفاظ على سيارتك أثناء استخدام الغاز الطبيعي .. تعرف عليها.. 


١- سيارات الغاز الطبيعي تعمل على إطالة عمر المحرك وعدم استهلاكه بشكل كبير، فضلا عن سعره الذي يعد في متناول يد الجميع. 


٢- يعد الغاز الطبيعي وقودا آمنا لأنه خفيف للغاية. 


٣- احرص على قطع مسافات كبيرة بالسيارة قبل تحويل سيارتك إلى غاز طبيعي. 


٤- بعد تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي لن تحتاج إلى الصيانة الدورية بشكل دوري لأن نواتج الاحتراق لن تؤثر على شمعات الاحتراق بشكل كبير. 


يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من  توافر واكتشافات الغاز  الجديدة في مصر مؤخرا. مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما  يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
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