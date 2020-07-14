الضحك من غير سبب قلة أدب.. تعليق غريب من تامر أمين على الهواء

قال الإعلامى تامر أمين ، إنه تحدث في حلقة الأمس عن الضحك والفرح، موضحا "كل مواطن عليه أن يبتسم ويضحك، وأن يبتعد عن المشكلات والاكتئاب والحزن، الواحد من فترة وهو عايز يضحك".





وأضاف تامر أمين، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه تلقى اتصالا من أحد أصدقائه، وقال له "ياااه يا عبد الصمد الواحد عايز يفرح ويضحك".





وأشار تامر أمين، إلى أن كل شيء يمر ولكل كل شخص عليه أن يبحث عن الفرحة، مؤكدًا أن "الكآبة اتعملت فينا بفعل فاعل".





وأوضح تامر أمين، أن المواطن عندما يضحك كثيرًا تجد من يقول له "ربنا يجعله خير من الضحك .. الضحك ده هيجى بعده حاجة مش كويسه.. وخد بالك".





ولفت تامر أمين، إلى أن "الضحك من غير سبب شيوع للبهجة"، معلقًا "انا عايز اعرف مين الشخص اللى قال "الضحك من غير سبب قلة أدب"، ودخل تامر أمين فى حالة غريبة على الهواء ليشعر المواطنين بأنه يضحك.





وتابع تامر أمين أن الرسول أمرنا بالنظر لـ المواطنين بابتسامه، و الأطباء قالت أن الضحك يقوي القلب ويمد فى العمر".



