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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم جامعة السويس

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:28 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قام د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل عدد من لجان الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بكلية العلوم جامعة السويس، يرافقه د.السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.


اطمأن الوزير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مما يساعد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة في اللجان، والتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بارتداء الكمامات الطبية، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بالجامعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأكد عبدالغفار أنه يتابع بشكل يومي مع رؤساء الجامعات سير وانتظام أعمال الامتحانات، وتعقيم المدن الجامعية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الجامعات والمعاهد في تنظيم أعمال الامتحانات.
وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم جامعة السويس
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