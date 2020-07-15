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برلمان

برلمانى عن إصدار عملات بلاستيكية: صديقة للبيئة وسعرها أقل من الورقية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:03 ص
العملات البلاستكية
العملات البلاستكية
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حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات البلاستيكية هى رمز الدولة مثل العلم، واتجاه البنك المركزي لإصدار عملة الـ 10 جنيهات البلاستيكية بداية مبشرة لإصدار المزيد من العملات البلاستيكية الأخرى.


وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن العملات الورقية بها عيوب كثيرة أبرزها كون هناك مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتقبيح العملات الورقية من خلال الكتابة عليها برغم كون سعر الأوراق المطبوعة عالية جدا وعمرها الافتراضي قصير وذلك ماتم مناقشته فى اللجنة الاقتصادية.


وأشار عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من الدول المتقدمة قاموا بتغير العملات الورقية العملات بلاستيكية مثل الدولار واليورو، مشيدا بجهود الدولة فى إنشاء مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لإصدار عملات بلاستيكية صديقة للبيئة.


وكان ذلك بعد أن كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.


وأضاف نجم فى كلمته خلال اجتماع  لجنة الشؤون الإقتصادية فى مجلس النواب ،  إن  العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا ، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصا أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون  من مادة البوليمر  وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.

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