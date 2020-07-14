أرسل صورها الخاصة لأصدقائها.. شكاوى القومي للمرأة تستقبل سيدة شهر بها زوجها

استقبل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة أمس السيدة التى قام زوجها بالتشهير بها وارسال صور خاصه لها بمنزل الزوجيه إلى أصدقائها ومعارفها بغرض الشهير بها وتهديدها والانتقام منها لأنها طلبت منه الطلاق لعدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها منذ عدة شهور ، فضلا عن اساءة المعاشره الزوجيه لها ، وقام بنشر الصور وهددها إنه سوف يقوم بنشر وارسال المزيد من الصور .





وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى أن السيدة المذكورة لجأت إلى المكتب لتقديم شكواها بعد أن قامت بتحرير محضر بمباحث الإنترنت ، موضحة أنها فور وصولها لمكتب الشكاوي تم تقديم الدعم النفسى لها ، ثم قامت بعرض شكواها القانونيه على محامى المجلس ، وتم افادتها بالمشوره والمساندة القانونيه وإحالة ملف التشهير لأحد المحامين المتطوعين بالمجلس ، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .



