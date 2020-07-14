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فن

البحر الأحمر السينمائي يعيد تذاكر الأفلام المباعة للجمهور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:02 م
البحر الأحمر السينمائي
البحر الأحمر السينمائي
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إعادة قيمة تذاكر أفلامه المباعة إلى الجمهور عبر أليات محددة، وذلك بعد إلغاء دورته الإفتتاحية قبل أيام من إنعقادها في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر في وقت سابق عن توجيه صندوق الدعم الاجتماعي لدعم صناع الأفلام المحلّيين المتضررين من الإجراءات الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.


يستهدف الصندوق تقديم الدعم المالي المباشر لأي من العاملين في صناعة السينما المحليّة بالمملكة، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على إستيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.

وتصل سعة الصندوق من الدعم إلى 200 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 5000 ريال للشخص الواحد.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.

ويعقد المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

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