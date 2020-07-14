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أخبار البلد

العربي للمسئولية المجتمعية يكرم باحثا مصريا في اليوم العالمي للشباب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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اختار المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، شاب مصري ينافس على أحسن رسالة دكتوراة بقسم الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس، لتكريمه في يوم الشباب العالمي، الذي ينظمه المجلس في أغسطس المقبل.

وقال المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن هذا الشاب هو أول شاب يحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد، موضحا أنه أيضا حصل على شهادة تقدير وميدالية العلم في يوم العلم 2017 الذى يقام بجامعة عين شمس كتكريم لأحسن رسالة ماجستير في عام 2016. 

وأشار المجلس إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم البحث العلمي والباحثين للنهوض بالتخصصات المختلفة في مصر، موضحا العمل على دعم الشباب لمواصلة مسيرتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار المسئولية المجتمعية للمجلس. 

 وحسام الحجازى تخرج من جامعة المستقبل عام 2011، وهو أول خريج للجامعه يحصل على الدكتوراة ومدرس مساعد بقسم الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد بكلية الهندسة والتكنولوجيا - جامعة المستقبل.

 وأتاحت جامعة المستقبل له في عام 2018، السفر إلى جامعة سينسناتى بأمريكا لمدة عام لاستكمال الدراسات الخاصة برسالة الدكتوراة ووفرت له الدعم المالي والمعنوي لتحقيق أفضل النتائج بالدراسة. 

وساهم "الحجازي" أيضا في نشر العديد من الأبحاث العلمية الدولية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات، وتم التعاون مؤخرا مع بعض المتخصصين بمراكز البحوث بمصر للتعاون المشترك لنشر عدد من الأبحاث العلمية الدولية في السنوات المقبلة.

وشارك أيضا في تشييد وإدارة التشييد للعديد من المشروعات القومية الكبرى بمصر مثل محطة الكهرباء 6 أكتوبر المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، ومصنع البتروكيمياويات بالعين السخنة، ومول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر من أكبر المحطات بالشرق الأوسط، وأخيرا مول سيتى سنتر إلماظة.
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