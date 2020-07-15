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تعليم

اليوم .. تجارة عين شمس تتابع امتحانات الفرق النهائية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس، عن  كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية محاسبة مادة محاسبة ضريبية- باق - مجموعة 3 يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020.

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الجدير بالذكر أن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، سبقوأن قال امتحانات طلاب الفرق النهائية ستبدأ من يوم 7 يوليو.

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وأشارت الكلية إلى بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بها هي "ارتداء الكمامة، عدم تبادل الأدوات بين الطلاب، عدم التجمعات بين الطلاب، عدم التدخين داخل الحرم الجامعي".
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