اليوم .. تجارة عين شمس تتابع امتحانات الفرق النهائية

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس، عن كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية محاسبة مادة محاسبة ضريبية- باق - مجموعة 3 يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020.
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الجدير بالذكر أن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، سبقوأن قال امتحانات طلاب الفرق النهائية ستبدأ من يوم 7 يوليو.
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وأشارت الكلية إلى بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بها هي "ارتداء الكمامة، عدم تبادل الأدوات بين الطلاب، عدم التجمعات بين الطلاب، عدم التدخين داخل الحرم الجامعي".