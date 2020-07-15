جامعة عين شمس تشارك في المشروع الوطني للقراءة.. وعميد علوم: انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا 22 أغسطس.. وكيل صيدلة: فتح باب القيد بمختلف التخصصات

قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، إن امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الربيعي 2020 ستبدأ يوم السبت 22 أغسطس المقبل.





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وأكد عميد كلية العلوم لـ"صدي البلد"، أنه سوف يتم توفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم، إضافةً إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.





يذكر أنه تم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة، منوها بأنه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات إضافةً إلي شراء جوانتيات.





وأكد أنه سيبدأ تعقيم الطلاب منذ دخولهم إلي باب الكلية، وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في الأيدي في كل أماكن الكلية.





وأشار إلى أنه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لا يحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة، وسوف يتم عمل حجر صحي للأوراق، بحث إن الأوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس.



