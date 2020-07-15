جامعة عين شمس تشارك في المشروع الوطني للقراءة.. وعميد علوم: انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا 22 أغسطس.. وكيل صيدلة: فتح باب القيد بمختلف التخصصات

- عميد علوم عين شمس: انطلاق امتحانات طلاب الدراسات العليا 22 أغسطس
- وكيل صيدلة عين شمس: فتح باب القيد لبرامج الدراسات العليا بمختلف التخصصات
- جامعة عين شمس تشارك في المشروع الوطني للقراءة
- وكيل صيدلة عين شمس يوضح مواعيد امتحانات طلاب الدراسات العليا
قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الربيعي 2020 ستبدأ يوم السبت 22 أغسطس المقبل.
اقرأ أيضا :
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات
وأكد عميد كلية العلوم لـ"صدي البلد"، أنه سوف يتم توفير وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب إلا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم، إضافةً إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.
يذكر أنه تم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة، منوها بأنه تم شراء عدد كبير من الكمامات للطلاب التي لم يرتدوا كمامات إضافةً إلي شراء جوانتيات.
وأكد أنه سيبدأ تعقيم الطلاب منذ دخولهم إلي باب الكلية، وتم وضع دوسات بيها معقمات ووضع جيل في الأيدي في كل أماكن الكلية.
وأشار إلى أنه تم توزيع عدد كبير من المداخل للطلاب حتي لا يحدث تكدس للطلاب وقياس درجات الحرارة، وسوف يتم عمل حجر صحي للأوراق، بحث إن الأوراق تظل في الكنترول 48 ساعة قبل تسليمها لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول دون ارتداء الكمامة، موضحا أنه توجد كاميرات مراقبة وهذا لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.
أكد الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم فتح باب القيد لبرامج الدراسات العليا (دبلوم ماجستير- دكتور الصيدلة-دكتوراه العلوم الصيدلية) في مختلف التخصصات
وأضاف وكيل صيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث سوف يتم القيد ابتداءا من الأحد الموافق ١٩ يوليو حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ونوه ان التقديم سيكون online .
الجدير بالذكر أن كلية الصيدلة جامعة عين شمس أعلنت عن بدء الامتحانات العملية لطلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وتستمر حتي 16 يوليو طبقا للجداول المعلنة، بينما تبدأ الامتحانات النظرية والشفهية من 18 يوليو وحتي 22 أغسطس طبقا للجداول المعلنة علي ان تكون الامتحانات بمبني الامتحانات بالجامعة .
وأوضحت الكلية أن شكل الامتحان سوف يكون في صورة أسئلة موضوعية تقدم من خلال الاختبارات الورقية التي تخضع للتصحيح الالكتروني وتكون مدة الامتحان ساعتين ولفترة واحدة تبدأ من الواحده ونص ظهرا وتعقد الامتحانات الشفهية في صورة oral sheetفي نفس الامتحان النظري.
وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في توفير لجان امتحانات تحقق مسافة ليست أقل من مترين بين كل طالب والآخر وإلزام الطلاب والمراقبين بتطهير أيديهم قبل الدخول للقاعة.
وتشمل الإجراءات التنبيه علي جميع الطلاب ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول اي طالب الحرم الجامعي بدون كمامة وتعقيم قاعات الامتحان وسوف يتم تنظيم دخول وخروج الطلاب بواسطة الامن الاداري بالكلية لمنع تزاحم الطلاب والحفاظ علي مسافة امنه بين الطلاب.
وأوضحت إدارة الكلية أنه سيتم عزل الأوراق في دواليب داخل الكنترولات فترة كافية قبل تصحيحها الكترونيا وبعد انتهاء الامتحان يتم وضع ورق الاسئلة والاجابة بواسطة كل طالب في صناديق وذلك لمنع تداول الاوراق.
أعلنت جامعة عين شمس مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة، وهو مشروع ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع المصري للقراءة وجعلها ممارسة يومية لديهم، ومن بين هذه الفئات طلاب الجامعات والدراسات العليا.
ويصل مجموع المكافأة والجوائز بالمسابقة إلى 20 مليون جنيه للـ 4 أبعاد الخاصة بالمشروع.
وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن المشاركة تتم من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجاني دون أي رسوم.
ودعا المتيني جموع طلاب مصر إلى المشاركة في المسابقة مؤكدًا أن جامعته ستقوم بنشر التوعية بأهميتها داخل الحرم الجامعي.
وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق 30 كتابًا باللغة العربية ويلخصها في الموقع الإلكتروني للمشروع، على أن تكون الكتب في 5 مجالات معرفية.
ويدخل المتسابق في منافسة مع أقرانه في عدد من التصفيات على مستوى كليته ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.
أما عن مواعيد المنافسة، فقال رئيس جامعة عين شمس إن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكتروني حتى تبدأ التصفيات الأولى في يناير 2021، وتنتهي جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، ويقام حفل خاص لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.
ووفقا للموقع الرسمي للمشروع، فتم تخصيص الجوائز كما يأتي: الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثاني نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.
وأوضح الدكتور المتيني أن المنافسة الخاصة بطلبة الجامعات تحت مسمـى "المدونة الماسية"، أحد أهم أبعاد المشـــروع الأربعة، ويختص بالتنافس بيـــن جميع طلبة جامعات جمهورية مصر العربيـــة؛ إذ يواصل طلاب الجامعات قراءة 30 كتابًا وتلخيصها على الموقع الإلكتروني للمشروع.
وتابع: ممـــا يجعلهم مؤهلين للتنافس مع زملائهم المشاركين على مستوى الكليات ثم الجامعات ثم الجمهورية وفق آليات ومعايير محـــددة، ويعد هذا البعد مكملا لمـــا تم تحقيقه في البعـــد الأول الخاص بطلاب المدارس، وضمانا لاستكمال المشــهد القرائي المصري واستدامته.
كما يختص البعد الثالث بالمعلمين والبعد الرابع بالمنافســــــة بين المؤسســــــات المجتمعية ومنها الجامعات لدعم أهـــداف المشـــروع الوطني للقراءة تحت مســــــمى "المؤسسة التنويرية" للحصول على المراكز الأولى الأكثر دعما لأهداف المشـــروع الوطني للقراءة.
ونوه رئيس جامعة عين شمس إلى أن هذا المبادرة ستساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.
ولمزيد من البيان والتفصيل وللتسجيل يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني للمشروع عبر الرابط الآتي:
قال الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه تم بدء امتحانات الدراسات العليا الماجستير للفصل الدراسي الربيعي 2020 ال بداية من يوم الاحد الموافق 22 / 8 / 2020 وحتى يوم الاربعاء الموافق 2 / 9 / 2020
وأضاف وكيل كلية صيدلة خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تبدء امتحانات الدراسات العليا درجة دبلوم الصيدلة الاكلنيكية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019/2020 بداية يوم الاحد الموافق 4/10/2020 والتي سوف تنتهي يوم الاحد الموافق 15/11/2020 .
وأكد أن توفير إدارة الكلية لكل وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب الا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الادوات الشخصيه بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.