تشيلسي يتقدم على نوريتش سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي ونوريتش سيتي بتقدم تشيلسي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





كان الشوط الأول سلبيا أداءا ونتيجة بين الفريقين، فلم يسدد أي من الفريقين على المرمى، حتى استطاع الفرنسي أولفيي جيرو تسجيل الهدف الوحيد حتى الآن في الدقيقة 48، متقدما بفريقه بهدف نظيف.









وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:





في حراسة المرمى: كيبا





خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - زوما - روديجر - ألونسو





خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - لوفتس تشيك





خط الهجوم: ويليان - كريستيان بوليسيتش - أولفييه جيرو



