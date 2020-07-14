جمال شعبان: السيسي ضخ مبالغا استثنائية لدعم الدعامات الدوائية وجراحات القلب المفتوح..فيديو

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن المصري علي قمة اولوياته مؤكدا ان الرئيس قام بتطوير منظومة الصحة في مصر .





وأضاف جمال شعبان خلال لقائه في برنامج ستوديو الشارع مع الإعلامي محمد علوي المذاع علي أخبار مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح الدعامات الدوائية في معهد القلب وجميع مراكز القلب مجانا علي نفقة الدولة وهذا كان حلم لاى فرد .





جمال شعبان ، أن جميع المؤسسات الدولية شهدت لمصر في القضاء علي فيروس سى لأن أعداد المصابين في مصر بفيروس سى وصل إلى 12 مليون مصري . وأوضحلأنأعدادإلى





وتابع : مصر بها فريق فيروسات متميز جدا واستطاع ان يقضي علي فيروس سي لد ي 12 مليون مواطن وهذا يعطي الامل في انهم قادرين علي القضاء علي فيروس كورونا .



