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جمال شعبان: السيسي ضخ مبالغا استثنائية لدعم الدعامات الدوائية وجراحات القلب المفتوح..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:17 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن المصري علي قمة اولوياته مؤكدا ان الرئيس قام بتطوير منظومة الصحة في مصر .

وأضاف جمال شعبان خلال لقائه في برنامج ستوديو الشارع مع الإعلامي محمد علوي المذاع علي أخبار مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح الدعامات الدوائية في معهد القلب وجميع مراكز القلب مجانا علي نفقة الدولة وهذا كان حلم لاى فرد .

وأوضح جمال شعبان ، أن جميع المؤسسات الدولية شهدت لمصر في القضاء علي فيروس سى لأن أعداد المصابين في مصر بفيروس سى وصل إلى 12 مليون مصري .

وتابع :  مصر بها فريق فيروسات متميز جدا واستطاع ان يقضي علي فيروس سي لدي 12 مليون مواطن وهذا يعطي الامل في انهم قادرين علي القضاء علي فيروس كورونا .

واستكمل : الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بضخ مبالغ استثنائية للقضاء علي قوائم الانتظار في مصر لدعم الدعامات الدوائية وجراحات القلب المفتوح .
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