جمال شعبان: السيسي ضخ مبالغا استثنائية لدعم الدعامات الدوائية وجراحات القلب المفتوح..فيديو

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن المصري علي قمة اولوياته مؤكدا ان الرئيس قام بتطوير منظومة الصحة في مصر .
وأضاف جمال شعبان خلال لقائه في برنامج ستوديو الشارع مع الإعلامي محمد علوي المذاع علي أخبار مصر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح الدعامات الدوائية في معهد القلب وجميع مراكز القلب مجانا علي نفقة الدولة وهذا كان حلم لاى فرد .
وأوضح جمال شعبان ، أن جميع المؤسسات الدولية شهدت لمصر في القضاء علي فيروس سى لأن أعداد المصابين في مصر بفيروس سى وصل إلى 12 مليون مصري .
وتابع : مصر بها فريق فيروسات متميز جدا واستطاع ان يقضي علي فيروس سي لدي 12 مليون مواطن وهذا يعطي الامل في انهم قادرين علي القضاء علي فيروس كورونا .
واستكمل : الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بضخ مبالغ استثنائية للقضاء علي قوائم الانتظار في مصر لدعم الدعامات الدوائية وجراحات القلب المفتوح .