مستشفى هليوبوليس تنهى العزل بخروج آخر متعاف من فيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن الدكتور سيد محروس مدير مستشفى هيليوبوليس، خروج آخر متعافي من فيروس كورونا من المستشفى وإنهاء العزل.









وأضاف سيد محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مستشفى هليوبوليس لن تكون مستشفى عزل وتعود إلى عملها الطبيعي في استقبال حالات المرضى".









وتابع سيد محروس:" وزارة الصحة قررت إنهاء العزل في مستشفى هيليوبلس وذلك ضمن خطة الوزارة وهذا دليل على انخفاض الحالات المصابة بفيورس كورونا ".





وأكمل سيد محروس:" هناك انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى ".





ولفت سيد محروس:" استقبلنا حوالي 600 حالة طوال فترة العزل ونسبة الشفاء تتجاوز الـ 90 % ، وجاري تطهير و تعقيم المستشفى وجاهزين غدا لاستقبال المرضى بشكل طبيعي ".



