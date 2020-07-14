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فن

بلوك جديد .. طارق صبري من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:58 م
طارق صبري
طارق صبري
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مصطفى كرم

نشر الفنان طارق صبري جمهورة صورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلستها التصويرية. 


ظهر  طارق صبري بلوك جديد مرتديا بدله باللون الأصفر وعلق على الصورة قائلا " وقتك محدود لذا لاتضيع في في عيش حياة غيرك".


ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.


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تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

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