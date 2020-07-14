بلوك جديد .. طارق صبري من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

نشر الفنان طارق صبري جمهورة صورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلستها التصويرية.





ظهر طارق صبري بلوك جديد مرتديا بدله باللون الأصفر وعلق على الصورة قائلا " وقتك محدود لذا لاتضيع في في عيش حياة غيرك".





ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.





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