10 % بالشرق الأوسط وأفريقيا.. توقعات بدخول 7 آلاف طائرة خاصة جديدة

أعلن أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، أنه من المتوقع دخول أكثر من 7 آلاف طائرة جديدة إلى قطاع الطيران الخاص على المستوى العالمي، مُشيرًا إلى أن 10% من حجم هذه الطائرات ستتخذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات لها، حيث تعمل في المنطقة حاليًا 682 طائرة.





وقال "النقبي"، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ سوف تتصدر قائمة أسرع الأسواق نموًا خلال 2021، بمعدل نمو سنوي لعدد الكيلومترات التي يقطعها الراكب (RPK) يبلغ 5.7%، معلنا عن عودة معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ "ميبا"، الرائد في الشرق الأوسط، بدبي هذا العام ليعقد خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020 في دبي، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات والأفكار والفرص التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.





وأوضح رئيس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط، أن الاتحاد يتا بع باستمرار الأوضاع الراهنة في ظل انتشار وباء (كوفيد-19)، وإنه يعتبر صحة وسلامة العارضين وفرق العمل والحضور أولويتنا القصوى، إذ سنتخذ كافة التدابير الاحترازية المناسبة لضمان أمنهم وسلامتهم، وتابع نتطلع من خلال هذا الحدث الرائد إلى إبراز الفرص السانحة والترحيب بالوفود والزوار والشركاء في دبي مرة أخرى.





وتابع: على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية، إلا أن انتشار وباء (كوفيد-19) كان له آثار كبيرة على مختلف القطاعات، ودعا النقبي الحكومات إلى ضرورة دعم قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص إلى جانب الطيران التجاري.





وأوضح النقبي، مؤخرًا أن بعض شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص تواجه أزمة سيولة حقيقية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وأبرز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "ميبا" أن هذا القطاع يعزز السفر التجاري ويمكنه من إعادة التشغيل والتعافي بشكل أسرع من شركات الطيران التجارية، لذا على الحكومات تضمينه في خطط الإنعاش الاقتصادي، حيث سيعتمد تعافي ونمو قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بشكل رئيسي على التعاون بين المنافسين التقليديين من الشركات العالمية، وعليهم تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات.





وأضاف النقبي: "ستركز نسخة العام 2020 من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ "ميبا"، على الفرص الهائلة التي يقدمها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وسيستعرض الحدث آخر التوجهات التي يشهدها القطاع هذا العام، إلى جانب توقعات العام 2021 ومستقبل هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وبحلول عام 2037".





ووفقًا لأحدث الدراسات، تعمل رحلات الطيران الخاص بنسبة تصل إلى 70% أو أكثر من المعتاد، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى تفضيل العملاء الجدد للطيران الخاص على غيره نظرًا للمخاوف الصحية وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يعزز نمو هذا القطاع بشكل كبير.



