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أخبار البلد

انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وأوزبكستان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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محمد وديع
عقدت صباح اليوم 14 يوليو الجاري الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوزبكستان، حيث ترأس المشاورات من الجانب المصري السفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومن الجانب الأوزبكي نائب وزير الخارجية فرحات صديقوف.


وتناولت المباحثات استعراض سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين  لاسيما تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والدواء والزراعة، وذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والتي يجب العمل على استثمارها للارتقاء بالعلاقات الى آفاق أرحب.
 

كما بحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي، وبما يعكس ما تتمتع به البلدان من إمكانيات تاريخية وحضارية رفيعة المستوى، وتم التأكيد في هذا الصدد على الدور الحضاري الذى تلعبه مصر في المنطقة عبر الأزهر الشريف والذى يُعتبر منبرًا لنشر الإسلام المُستنير والوسطي.
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