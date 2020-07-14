كريم عفيفي يشارك جمهوره بصورة جديدة من إجازته الصيفية

شارك الفنان كريم عفيفي جمهورة بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر كريم عفيفي مرتديا تيشرت اصفر خلال قضاء عطلته الصيفية وشورت أسود منقوش.





يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.



