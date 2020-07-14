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الكهرباء: تنفيذ 47 مركز تحكم بتكلفة 2 مليار يورو.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:54 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء
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محمود محسن
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن إتفاقية تنفيذ 4 مراكز تحكم تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة ومستوى الكهرباء والإستفادة من نظم المعلومات الذكية.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الإتفاقية تعمل على تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بصفة عامة وتأتي ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 14 مركز تحكم.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن الإتفاقية ستكون فرصة كبيرة نحو إنشاء 47 مركز تحكم بتكلفة  2 مليار يورو وتم التوقيع على إنشاء 4 مراكز تحكم بالتعاون مع شنايدر للإستفادة من الخبرات الموجودة وإعداد الكوادر المطلوبة.

وأشار الدكتور أيمن حمزة أن الـ 4 مراكز تحكم 2 منهم في شمال القاهرة و 2 في نطاق جنوب القاهرة وستتحكم في مناطق مدينة نصر والدقي ومدينة 6 أكتوبر ونضطلع إلى التحكم الألي والتحول إلى الشبكة الذكية.


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