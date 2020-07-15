%10 خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي.. برلمانيون: تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة

- توفير فرص عمل للشباب.. اقتصادية النواب تكشف فوائد مبادرة تشجيع المنتج المحلي
- برلماني يطالب بمنح أصحاب بطاقات التموين 40% خصما على شراء السلع
- تساهم في تشغيل عجلة الاقتصاد.. صناعة النواب تشيد بمبادرة تشجيع المنتج المحلى
- برلماني عن منح أصحاب بطاقات التموين خصم 10%: فى صالح المواطن البسيط
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأوضح معيط، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى، ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا جميعا أن الدولة تسعى لتشجيع المنتج المحلى من دون غيره من المنتجات الأخرى التى يتم الاستيراد من الخارج بهدف توفير فرص عمل جديدة، مؤكدين أن الحكومة اليوم تحاول أن تساعد المصانع وأصحاب الشركات فى بيع المخزون الموجود من خلال تقديم تحفيزات لذلك.
أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية، على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعى لتشجيع المنتج المحلى من دون غيره من المنتجات الأخرى التى يتم الاستيراد من الخارج بهدف توفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن إطلاق موقع إلكترونى يضمن عملية التسويق والشراء ويكون فيه نظام الجودة وتلقى طلبات الشكاوى أو رسائل شكر من المواطنين حال وجود مشكلة ينتج رفع كفاءة المنتج حسب رغبة واحتياجات المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه من الممكن مشاركة المصانع المختصة بالأجهزة الكهربائية المعمرة، والمصانع التى تنجع الأدوات المنزلية، ومصانع المفروشات والأثاث والملابس، وغيرها من المصانع التي تضمن توفير وظائف جديدة، فضلا عن تحقيق المنفعة.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تحاول أن تدعم المواطن البسيط من جهة وتشجيع المنتج المحلى من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذه المبادرة تضمن لأصحاب بطاقات التموين شراء السلع المعمرة وغير المعمرة بخصم 10% مثل الثلاجات والغسالات والتلفزيونات وغيرها من المنتجات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية أتاحت خدمة الشراء اون لاين التى من شانها أن تمنع التزاحم فى الشوارع أو الأسواق أو غيرها من الأماكن العامة.
كما، أيد عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن فكرة إطلاق مبادرة في هذا التوقيت فكرة جيدة جدا اعتماد المواطن على المنتج المحلى مما يشجع الصناعة المحلية، لافتًا إلى أنه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد أصبح هناك ركود فى الأسواق في جميع المجالات بخلاف المستلزمات الطبية والسلع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة اليوم تحاول أن تساعد المصانع وأصحاب الشركات فى بيع المخزون الموجود من خلال تقديم تحفيزات لذلك، مطالبًا بخصم 40% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى بدلا من 10%.
وطالب النائب أيضا الحكومة بتوضيح مبلغ الـ 12 مليار جنيه الذي تضمنه المبادرة الخاص بمنح أصحاب المعاشات 10%، متابعًا: "الدولة بها 2 مليون بطاقة لو كل واحد اشترى بالـ 1000 جنيه يصبح الإجمالى 20 مليار جنيه في حالة الخصم 10% يصبح الاجتماعى 2 مليار وليس 12 مليارا".
وأكد النائب أن تشجيع المنتج المحلى سيكون له فوائد ضخمة أيضا على المصانع، ومن الممكن مشاركة المشروعات الصغيرة أيضا مما يساهم فى توفير وظائف جديدة، فضلا عن مشاركة المصانع الضخمة مثل سيراميكا كليوباترا وتوشيبا العربى ومصانع الملابس والشركات الخاصة بالدولة.
من جانبه، أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن الأربعة أشهر الماضية من أصعب الفترات التى مرت على العالم أجمع ومصر بشكل الخصوص، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الناجحة التي قامت بها الدول خلال الفترة الماضية أدت إلى امتصاص الصدمة الناتجة من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أزمة كورونا أدت إلى وجود حالة من الركود وتوقف الانشطة منها محلات الملابس والأحذية وغيرها من الأنشطة التى أدت أيضا إلى تأثر دخل العمالة اليومية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تسعى لإرجاع النقود إلى السوق مرة أخرى للوصول إلى حالة دوران السوق وتشغيل عجلة الاقتصاد.
وأكد أن هذه المبادرة أيضا تحرك القطاعات الغذائية والسلع المعمرة وغيرها من المنافذ التى تنتج جميع المنتجات المختلفة.