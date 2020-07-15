%10 خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي.. برلمانيون: تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة

الدولة تسعى

من دون غيره من المنتجات الأخرى التى يتم الاستيراد من الخارج بهدف توفير فرص عمل جديدة، مؤكدين أن

الحكومة اليوم تحاول أن تساعد المصانع وأصحاب الشركات فى بيع المخزون الموجود من خلال تقديم تحفيزات لذلك.

وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا جميعا أن