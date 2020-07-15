سيارة خارقة.. بورشه كايين توربو تحصل على تعديل بقوة 962 حصان.. فيديو

أعلنت شركة تعديل السيارات HGP Turbo، عن تعديل بورشه كايين توربو ، والتى تبلغ قوتها 550 حصان، وسرعتها القصوى التي تبلغ 286 كلم/سا ، إلى سيارة خارقة بكل معنى الكلمة.

وقامت شركة HGP Turbo بتعديل قوة المحرك للسيارة بورشه ليصل الى قوة تقرب من 1,000 حصان وسرعة قصوى قدرها 364 كلم/سا ، وهو نفس محرك أودي V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 962 حصان ، و بعزم الدوران يبلغ 1,250 نيوتن.متر.

وقام مستخدم يوتيوب MotorOli.de بتجربة السيارة بورشه المعدلة على طريق اوتوبان السريع، و تمكنت من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.1 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا في 10 ثواني .

ووصلت السيارة بورشة المعدلة إلى سرعة قصوى قدرها 333 كلم/سا وفقًا لعداد السرعة داخل السيارة، لكن نظام تحديد المواقع العالمي سجل سرعة قصوى قدرها 324 كلم/سا، لكن الرقم لا يزال مثيرًا للإعجاب بالنسبة لهذه السيارة الثقيلة.

وأعلنت شركة تعديل السيارات HGP Turbo على تحتفظ السيارة بمظهرها القياسي في الداخل والخارج، وتعديل المحرك فقط، كما يصل سعر السيارة المعدلة 34,000 دولار .