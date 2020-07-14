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جمال بخيت: انتشار الوعى يمكننا من مواجهة التشوه الفكري والإرهاب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:54 م
جمال بخيت
جمال بخيت
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البهي عمرو

قال  الشاعر جمال بخيت، إنه تعامل مع فيروس كورونا بنوع مختلف، مؤكدا "كورونا تمر عليه بالتأمل والكتابة لكنها لم تشعره بالرعب المنتشر بين البشر.


وأضاف جمال بخيت، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه ملتزم بتعليمات وزارة الصحة ويسير بالكمامة ولا يتوقف فى الأماكن المزدحمة.


وأشار إلى أن الجميع عليه أن يلتزم بتعليمات الدولة ووزارة الصحة للمرور من هذه الأزمة، والقضاء عليها نهائيًا.


وأوضح ، أننا نحتاج إلى ثقافة الوعى داخل مجتمعنا لأنها تساعدنا فى التقدم و التطور ، و انتشار الوعى يمكننا من مواجهة التشوه الفكري و الإرهاب.


ولفت إلى أن صناعة الوعى فى أى مجتمع من الصناعات الثقيلة، " وأن وعي المواطن صناعة الدولة".

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