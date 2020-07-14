كيف واجهت دار الإفتاء المصرية ظاهرة التحرش.. اعرف التفاصيل

تحدث الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية تعامل دار الإفتاء المصرية مع ظاهرة التحرش.





وقال الورداني، خلال لقاء أون لاين عن "التصدي لظاهرة التحرش"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة التحرش ظاهرة مجتمعية ، وهناك ضرورة لتأسيس الوعي وحراسة القيم وترميم المجتمع ودعم التنمية، فقضية التحرش تأتي في قلب ترميم المجتمع، ولن يكون هناك دعم للتنمية اذا لم يشعر المواطن بقدر كبير من الأمان والطمأنينة وأيضا ذلك يشتبك مع قضية التحرش بشكل كبير".





وتابع امين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الارشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية :يجب التخلص من مفهوم احتلال المفاهيم وأول مفهوم هو مفهوم احتلال المرأة ، فمفهوم المرأة تم احتلاله بشكل كثيف.





وأشار إلى أن هناك ضروروة ملحة لتصحيح المفاهيم بأن نجمع كل المفاهيم التي تحاول ان تفسد علينا قضية التعامل مع المرأة، وأؤكد أن التحرش ظاهرة اجتماعية لا تتعلق بالمرأة ولكن تتعلق بسيكولوجية المتحرش".