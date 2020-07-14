جمال بخيت: مصر والمنطقة تواجه مخاطر من أصعب ما نراه فى تاريخنا

قال الشاعر جمال بخيت ، إن غياب الخطاب التنويري يسهل مهمة المتشددين و الإرهابيين فى تجنيد الشباب ضد الوطن





وأضاف جمال بخيت ، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن مصر و المنطقة تواجه مخاطر من أصعب ما نراه فى تاريخنا.





وأشار، إلى أننا نري بأعيننا الاحتلال التركي فى العراق و ليبيا و فى سوريا، مؤكدًا " تركيا تتفسح فى سماح سوريا".





وأوضح ، أنه يري تفاؤل فى مصر لاسترداد مساحتها من الفراغ و الانطلاق ، وأن فكرة الدولة الآن يتجه إلى التنمية والبناء فى كافة أرجاء مصر.





ولفت إلى أن الدولة تقوم بأشياء كثيرة فى الفترة الأخيرة، موضحًا الجميع يشاهد ما قامت به الدولة فى سيناء، وجميع المدن.



