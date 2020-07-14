AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال بخيت: مصر والمنطقة تواجه مخاطر من أصعب ما نراه فى تاريخنا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:04 م
جمال بخيت
جمال بخيت
Advertisements
البهي عمرو
قال الشاعر جمال بخيت، إن غياب الخطاب التنويري يسهل مهمة المتشددين و الإرهابيين فى تجنيد الشباب ضد الوطن.

وأضاف جمال بخيت ، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن مصر و المنطقة تواجه مخاطر من أصعب ما نراه فى تاريخنا. 

وأشار، إلى  أننا نري بأعيننا الاحتلال التركي فى العراق و ليبيا و فى سوريا، مؤكدًا " تركيا تتفسح فى سماح سوريا".

وأوضح ، أنه يري تفاؤل فى مصر لاسترداد مساحتها من الفراغ و الانطلاق ، وأن فكرة الدولة الآن يتجه إلى التنمية والبناء فى كافة أرجاء مصر.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بأشياء كثيرة فى الفترة الأخيرة، موضحًا الجميع يشاهد ما قامت به الدولة فى سيناء، وجميع المدن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشفت الوجه القبيح للإخوان.. تنسيقية الشباب تهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو

جمال بخيت: الكتابة عن مصر لا تحتاج لمناسبة أو توقيت ..فيديو

الشاعر جمال بخيت: 30 يونيو أحبطت مخطط إسقاط مصر..فيديو

استشارى نفسي: الإنجازات التى تحققت منذ سنوات في مصر تعد مصدرا للسعادة.. فيديو

ترشيحاتنا

إزالة دودة من عنق سيدة.. بسبب أكلة سوشي

شهامة المصريين .. إنقاذ مواطن من قلب حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي.. فيديو

أخبار الأهلي.. الإدارة تطلب إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك.. مصير باهر المحمدي من الانتقال للفريق

الصديقان.. تحركات سريعة من كرم جبر لإنقاذ مكرم محمد أحمد.. اتصالات بالرئاسة والدفاع.. نقله بإسعاف طائر إلى المعادي العسكري.. ونجلته تؤكد استقرار حالته

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء لأكثر من 25 ألف وخروجهم من المستشفيات

الصحة: إتاحة خدمات الإسعاف عبر تطبيق صحة مصر قريبا

AdvertisementS

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

عالم يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي في وفيات كورونا

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف