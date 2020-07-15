حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/15 /2020 اكتشف ما يخبؤه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة و توقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 15-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل







يمكن لرجال الأعمال الحصول على الربح اليوم بعد الكثير من النضال الشاق. سيكون وضعك المالي طبيعيًا. تجنب الانفاق كثيرا على أي شيء اليوم.

للحفاظ على السعادة والسلام في حياتك الشخصية ، تحتاج إلى منح المزيد من الوقت لعائلتك ، خاصة إذا كان زوجك بحاجة إلى دعمك العاطفي. لون الحظ





برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو







سيكون من الأفضل بالنسبة لك محاولة الدراسة بتركيز كامل. بالحديث عن العمل ، قد يضطر العاملون إلى العمل بجد اليوم لإكمال الأعمال المعلقة. قد يزيد الإجهاد بسبب الأرباح الاقتصادية لرجال الأعمال العالقين. لن يكون هناك شيء في المنزل. اليوم يمكن أن يكون لديك مشاعرك مع والدك فيما يتعلق بالمال.



الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو







ستكون الأيام الأولى من الأسبوع جيدة جدًا بالنسبة لك. خلال هذا الوقت ستكون متحمسًا للغاية ومليئًا بالثقة. ستحاول الوفاء بجميع مسؤولياتك بشكل جيد. من ناحية أخرى ، قد تكون هناك بعض المشاكل في منتصف الأسبوع. سيكون من الجيد بالنسبة لك أن تحافظ على الهدوء وتحاول التعامل مع الأمر. بالحديث عن صحتك

السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو



من المحتمل جدًا أن تحصل على عرض عمل جيد اليوم. قد يكون لديك بعض الاختلافات مع زوجك اليوم. من الممكن أن أعزائك يجب أن يكونوا غاضبين منك بشأن شيء ما يقال على سبيل الدعابة. من الأفضل أن تستخدم كلماتك بعناية شديدة.





برج الأسد : 23 يوليو - 22 أغسطس





برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر



إذا كانت لديك فرصة لمساعدة شخص ما في المنزل أو العمل اليوم ، فساعده. لن يكون مزاج رئيسك في المكتب صحيحًا اليوم. من الأفضل أن تركز على عملك. تجنب الدردشة مع الزملاء أو التحدث.





من ناحية أخرى ، سيثبت اليوم أنه سيكون مصدر ارتياح لرجال الأعمال. إذا كنت قلقًا بشأن عملك في الأيام القليلة الماضية ، فيمكنك اليوم الحصول على نتائج جيدة. ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سيكون لديك علاقة جيدة مع عائلتك.





الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر



قد يواجهون بعض المشاكل اليوم. ومع ذلك ، لا داعي للقلق كثيرًا لأن مهامك ستكتمل في الوقت المحدد. يمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة جيدة لتحقيق الربح.





اليوم قد يكون لديك صفقة نهائية عالقة. سوف يكون جو منزلك جيدًا. سيكون هناك انسجام في علاقتك مع عائلتك. اليوم من الممكن الاستفادة من الأب. قد يكون زوجك غاضبًا منك اليوم بشأن شيء ما.

العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر







سيكون هناك حالة من التقلبات في الحياة الشخصية. قد تطاردك أي مخاوف تتعلق بالأطفال. في هذا الوقت تحتاج إلى رعاية أكثر لصحتهم. بالحديث عن المال ، سيكون اليوم يومًا جيدًا.







ستكون النفقات أقل وستكون ميزانيتك متوازنة أيضًا. إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فإن اليوم جيد للاستثمار. في المساء ستكون هناك فرصة لقضاء بعض الوقت مع بعض الأصدقاء



القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر



برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير







سيعطيك هذا الأسبوع نتائج إيجابية من حيث العمل. إذا لم تكن راضيًا عن وظيفتك الحالية ، فقد تحصل هذا الأسبوع على فرصة أفضل. ومع ذلك ، إذا كنت تفكر في ترك الوظيفة ، فالوقت ليس مناسبًا لذلك. من ناحية أخرى ، يمكنك الحصول على نتيجة عملك الجاد المستمر وجهودك خلال هذا الوقت.







برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير







إذا قمت بهذه المهمة ، يمكنك اليوم الحصول على فرصة كبيرة. إذا استفدت من هذه الفرصة ، فستحصل مهنتك على اتجاه جديد. صحتك ستكون جيدة





الحوت: 19 فبراير - 20 مارس



يجب عليك الابتعاد عن الأفكار السلبية. يجب الانتباه إلى صحتك ، وإلا فإن القليل من الإهمال يمكن أن يضر بصحتك. اليوم سيكون طبيعيا على جبهة العملحاول أن تجد الوقت لنفسك اليوم. افعل شيئًا يجعلك سعيدًا. ستكون الظروف مواتية في حياتك الشخصية. صحة الوالدين ستكون جيدة جدا. سيكون اليوم يومًا ممتعًا للغاية مع الأشقاء.يُنصح بالحفاظ على سلوكك جيدًا وإلا فإن صوتك العالي يمكن أن يجعلك في مشكلة اليوم. تتزايد مشاكل الحياة الشخصية. إذا واصلت تجاهل مسؤولياتك المحلية بالطريقة نفسها ، فقد يزيد الخلاف في منزلك. من الأفضل أن تحافظ على التوازن في حياتك الشخصية والمهنية