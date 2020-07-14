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أخبار البلد

البيئة: جودة الهواء لم تتأثر فى المناطق المحيطة بحريق خط مازوت طريق مصر الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تابعت وزارة البيئة الحريق الهائل الناتج عن كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى ‏ومدى تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق على جودة الهواء والصحة العامة للمناطق القريبة من الحادث.‏

وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة ايناس ابو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية انتقلت الى موقع الحادث لتفقد الوضع البيئى بالمنطقة.

وأوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة من خلال الخرائط والبيانات أن إتجاهات ‏الرياح السائدة خلال فترة الإشتعال من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً  كانت شمالية غربية إلى ‏غربية مما جعل الأدخنة الناتجة عن الحريق تتجه جنوبا وشرقا فى إتجاه الظهير الصحراوى إمتد إلى ‏شرق القاهرة ولم تتأثر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية شمال وغرب موقع الحادث.‏

كما أظهرت بيانات العوامل الجوية أن التهوية الرأسية كانت جيدة خلال فترة الحريق مما سمح لتصاعد ‏الأدخنة إلى أعلى وحد جزئيًا من تأثيرها على المستويات المنخفضة من سطح الأرض. وهذا ما إتضح من ‏متابعة نتائج  رصد جودة الهواء في مناطق شرق القاهرة ( السلام و مصر الجديدة و مدينة نصر) حيث ‏ظهرت النتائج بتلك المناطق في المعدل المعتاد.‏

ثمنت وزارة البيئة جهود وزارة البترول والجهات المختلفة للتدخل السريع من خلال الحماية المدنية والقوات ‏المسلحة والنجاح فى السيطرة على الحريق فى زمن قياسي قبل دخول ساعات ‏الليل مما منع تعرض مناطق شمال وشرق القاهرة لأزمة تلوث هواء حادة خلال التهوية السيئة ليلًا ‏والتى كانت ستؤثر على الصحة العامة للمواطنين. ‏

وتتابع وزارة البيئة من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من ‏أنحاء الجمهورية متابعة مؤشرات جودة الهواء كما أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على ‏مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق ‏الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 ‏
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