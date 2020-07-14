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برلمان

منع التزوير..صناعة النواب تكشف هدف البنك المركزى من إصدار العملات البلاستيكية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:04 م
العملات البلاستكية
العملات البلاستكية
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حسن رضوان
أيد  سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود البنك المركزى فىصدار العملة المصنوعة من البلاستيك  بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزي سيبدا بالعملة البلاستيكية الـ 10 جنيهات وبعد ذلك سيضخ جميع العملات الأخرى، لافتًا الى أن السياسية التى يعمل بها تستهدف ضخ العملات البلاستيكية بشكل تدريجي لتداولها بين المواطنين واعدام العملات الورقية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الهدف من إصدار عملات بلاستيكية هو مواكبة تطور العالم فضلا عن أن العملات البلاستيكية عمرها الافتراضي اطول من العملات الورقية إضافة الى صعوبة التزوير.

وكان ذلك بعد أن كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وأضاف نجم فى كلمته خلال اجتماع  لجنة الشؤون الإقتصادية فى مجلس النواب ،  أن  العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا ، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصا أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون  من مادة البوليمر  وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
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