منع التزوير..صناعة النواب تكشف هدف البنك المركزى من إصدار العملات البلاستيكية

أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود البنك المركزى فى صدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.





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وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزي سيبدا بالعملة البلاستيكية الـ 10 جنيهات وبعد ذلك سيضخ جميع العملات الأخرى، لافتًا الى أن السياسية التى يعمل بها تستهدف ضخ العملات البلاستيكية بشكل تدريجي لتداولها بين المواطنين واعدام العملات الورقية.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الهدف من إصدار عملات بلاستيكية هو مواكبة تطور العالم فضلا عن أن العملات البلاستيكية عمرها الافتراضي اطول من العملات الورقية إضافة الى صعوبة التزوير.



