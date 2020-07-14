AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

السرقة باسم الخلافة.. أردوغان "سلطان الأتراك" يلعب بمقدرات الشعوب العربية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:07 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
صدى البلد
يحلم الرئيس رجب طيب أردوغان، بالعودة بالزمن وأن يتحول إلى خليفة للمسلمين يأمر ويطاع، يحكم ويمجد، يرى في عودة الاحتلال العثماني سبيلا للنجاح والتفرد في ظل الأزمات التي تضرب العالم أجمع.


يقول أردوغان في أحد خطاباته: "تركيا أكبر من تركيا؛ لا يمكن أن نكون محاصرين داخل 780 ألف كيلومتر «المساحة الإجمالية لتركيا» لأن حدودنا المادية تختلف عن الحدود فى قلوبنا، إخواننا فى الموصل، كركوك «فى العراق»، فى الحسكة، حلب، حمص «فى سوريا» قد تكون مصراتة «فى ليبيا»، سكوبيه «فى جمهورية مقدونيا»، وشبه جزيرة القرم «فى الاتحاد الروسى» والقوقاز خارج حدودنا المادية، ولكنهم جميعًا داخل حدود قلوبنا".


لخص أردوغان نواياه وطموحاته في الغد بالنسبة له، أن يبسط سيطرته على الدول من حوله بشتى الطرق.


سرقة مقدرات الشعوب
حبا الخالق منطقة شرق المتوسط،  ثروات طبيعية جعلت الدول العربية هدفا على مدار التاريخ من قبل الدول الاستعمارية، لذا ومع افكار أردوغان الاستعمارية نرى أنه يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى إثارة القلاقل والأزمات واحدة تلو الأخرى لتكون سبيلا للتدخل في شئونها.


ويحاول أردوغان التدخل في شئون البلاد العربية كافة ومحاولة دعم حركات المعارضة المسلحة وفتح الابواب لدعمها بكافة السبل بغرض الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وأن تتحول ملعبا للأتراك لزيادة نفوذهم.
 

المشاركة في ليبيا
البداية كانت في أعقاب اندلاع الثورة السورية، حيث اتخذت تركيا موقفا داعما للفصائل المسلحة والجماعات المتطرفة بغرض تأجيج الصراع داخل الأراضي السورية.


وحسب المعلومات الموثقة وعلى مرأى ومسمع الجميع، أيدت تركيا الفصائل المسلحة ودعمتها بالمال والسلاح والمعلومات بل وصل الأمر إلى احتضان مكاتب المعارضة السورية بالسماح بتدشين "الائتلاف الوطني السوري " للسيطرة والتحكم في قرار المعارضة السورية من داخل الاراضي التركية.


ليبيا ملعب تركيا الجديد
وجد تركيا تحت رئاسة رجب طيب أردوغان ضالته في الأحداث المؤسفة التي تقع على الأراضي الليبية والصراع القائم ما بين السلطات النظامية من جهة والمليشيات المسلحة من جهة أخرى، واستغل "أردوغان" الأمر بدعمه لتلك المليشيات على حساب الشعب الليبي، إذ بات حليفا قويا لتلك المليشيات التي يقودها إبراهيم الجضران بغرض سرقة النفط والغاز فى ليبيا. 


أرسل "أردوغان" ضباطا ومسؤولين إلى الأراضي الليبية ليمثلوا دعما إستراتيجيا للمليشيات المسلحة ومساعدتهم في تنفيذ هجمات مسلحة على السلطات الليبية تحت قيادة المشير خليفة حفتر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: الجيش الوطني الليبي سيحافظ على وحدة الأراضي.. وأردوغان مسئول عن جرائم الحرب في ليبيا

المسماري: تركيا تستغل عضويتها في الناتو لاحتلال ليبيا.. وسنواصل مواجهة أطماعها

سيطرت على الجيش والنفط والاقتصاد.. الوفاق تبيع ليبيا إلى حكومة أردوغان

الجفرة وسرت والحلم العثماني .. لماذ حذر السيسي ميليشيات أردوغان الاقتراب منها وتهديده بالتدخل المصري المباشر لحمايتها

الصحف الليبية: رواد التواصل الاجتماعي يصفون المشير حفتر بحامي الأراضي العربية

ترشيحاتنا

30 % من الشباب معرضون للإصابة بـ كورونا بمضاعفات خطيرة

إزالة دودة من عنق سيدة.. بسبب أكلة سوشي

محافظة القاهرة: تفحم 31 سيارة وإصابة 7 في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الكيرف بينزل.. الصحة: أرقام الإصابات في انحسار.. ولا يستطيع أحد توقع موجة ارتدادية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

عالم يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي في وفيات كورونا

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

هل حذر ترامب أردوغان من تجاوز خط مصر الأحمر في ليبيا؟.. تفاصيل المكالمة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

محلل ليبي: اتصال ترامب وأردوغان لوضع اللمسات الأخيرة لمعركة سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف