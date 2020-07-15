مصير استمرار إنتاج دودج دورانجو هيلكات يتحدد بعد 6 أشهر

صدرت مؤخرا تقارير توضح أن السيارة دودج دورانجو هيلكات الخارقة، والتى تم الكشف عنها مؤخرا لن تستمر طويلًا.





وأكدت التقارير أن الشركة الأمريكية دودج ملتزمة بإنتاج أحدث سياراتها لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها ستقرر الشركة الحفاظ على السيارة أو إحالتها للتقاعد المبكر، حسب إقبال العملاء خلال هذه الفترة.





أعلنت شركة دودج لصناعة السيارات الأمريكية منذ أشهر عن السيارة القوية دودج دورانجو 2020 وبسبب أزمة الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 لم تظهر هذه النسخة إلى النور بعد إلغاء المعارض والمناسبات الدولية.





وهذه الفئة مزودة بمحرك 6.2 لتر V8 سوبرتشارج ينتج 710 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربع من خلال ناقل حركة من 8 سرعات.





وتستطيع دورانجو هيلكات تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط. وحصلت هيلكات على أجزاء خاصة تشمل المكابح ونظام التعليق وبرمجيات التحكم.

الإصدار الأساسي من المحركات للسيارة دورانجو ياتى بمحرك 3.6 لتر V6 ينتج 295 حصان، محرك 5.7 لتر V8 ينتج 360 حصان، أو محرك 6.4 لتر V8 ينتج 475 حصان في فئة SRT والذي يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.4 ثانية.





وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة على حصتها من التحسينات شملت تطوير الكونسول الوسطي وترقية النظام الترفيهي Uconnect 5 وتزويده بشاشة قياس 10.1 إنش أو 8.4 إنش للفئات الأساسية.