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مرأة

فى 7 أيام .. أسرع ريجيم لنحت الجسم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:02 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين

نحت الجسم لم تعد مهمة صعبة مع هذا الريجيم، فهل تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ إليك ريجيم غذائي ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي. 

 للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول بالليمون + كوب جنزبيل بالليمون

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوى + 3ملاعق أرز +سلطة
أو
شريحتان من بانيه الدجاج +  طبق صغير مكرونة
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز بسماتى

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

طبق شوفان

العشاء .. قبل النوم بساعة 

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
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