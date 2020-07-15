فى 7 أيام .. أسرع ريجيم لنحت الجسم

نحت الجسم لم تعد مهمة صعبة مع هذا الريجيم، فهل تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ إليك ريجيم غذائي ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.
للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول بالليمون + كوب جنزبيل بالليمون
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوى + 3ملاعق أرز +سلطة
أو
شريحتان من بانيه الدجاج + طبق صغير مكرونة
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز بسماتى
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعة
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن