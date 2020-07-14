نقيب التمريض: الفريق الطبي خط الدفاع الأول عن الصحة في مصر ويحتاج لدعم .. فيديو

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن الفريق الطبي هو خط الدفاع الأول عن الصحة في مصر خلال الفترة الراهنة ويحتاج إلى الدعم من الدولة من آن لأخر.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن فريق التمريض يحتاج إلى مثل هذه الرسائل الداعمة له خلال هذه الفترة خاصة خلال مواجهته كورونا.





وتابعت نقيب التمريض أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أظهر دعمه الكامل للفريق الطبي فى أكثر من مناسبة والدولة حريصة على طمأنة الأطباء ودعمهم بشكل مستمر.



