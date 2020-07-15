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سيارات

رسميا .. أول ظهور للسيارة لامبورجيني سيان رودستر.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة لامبورجيني فى فيديو رسمى عن سيارتها سيان رودستر كأحد أبرز السيارات النادرة من الشركة الإيطالية.


وخلال الفيديو الرسمى للسيارة سيان رودستر، تحدث رئيس لامبورجيني التقني Maurizio Reggiani عن السيارة ومميزاتها التقنية، من الرزمة الأيروديناميكية، والألوان المميزة للسيارة وقابلية التخصيص، وحتى محركات السيارة.


وتحمل سيان رودستر نفس محركات شقيقتها الكوبيه، والتي تتميز بنظام هجين وفريد يشمل مكثفات فائقة لاختزان الطاقة بدلًا من البطاريات، ما يعطي ردود فعل أسرع تمكن السيارة من تحقيق إنجازات لم تحققها لامبورجيني من قبل.


ويمكن للمكثفات استرداد كامل الطاقة بمجرد الضغط على المكابح ، كما ينتج محرك السيارة الكهربائي 35 حصان بينما ينتج النظام الهجين 808 حصان كافية لدفع سيان رودستر من الثبات حتى سرعة 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط وبلوغ سرعات تفوق 350 كم/س.


واستعرض رئيس لامبورجيني التقني Maurizio Reggiani المقصورة الداخلية للسيارة والمظهر الخارجى والوان السيارة المتاحة ، والكثير من امكانيتها الخارقة .

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