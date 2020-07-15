اليوم.. آداب حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية

تواصل اليوم كلية الآداب جامعة حلوان، امتحانات الفرق النهائية والتى بدأت يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر إلى ٢٥ يوليو ٢٠٢٠ على تكون مدة .أيام الامتحانات ٧ أيام ، بحيث تكون الفترة ما بين المادة والأخرى يومين أو ثلاثة على الأقل

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو .٢٠٢٠

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

ونوه الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار "نجم" الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.