خالد عكاشة: الموقف الأوروبي يشهد انقساما فى الرأي بخصوص الأزمة الليبية

بالترحيب بتدخل الجيش المصري لمنع الغزو التركي للأراضي الليبية نابع من خوف المجلس الليبي على وطنه، وكذلك الشعب الليبي. قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان مجلس النواب الليبي ، الخاصةمن خوف المجلس الليبي على وطنه، وكذلك الشعب الليبي.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأمن القومى الليبي مرتبط بالأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي والمنطقة.









وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر، وكذلك مجلس النواب الليبي أكد ذلك، وأن مصر تقف بجوار الشعوب العربية.





ولفت إلى أن الموقف الأوروبي يشهد حالة من الانقسام فى الرؤى، فبعض الدولة تبرر التوغل التركي، وهى تستند على أن هذا سيحقق لها مصالح فى الفترة المقبلة.





وأوضح أن فرنسا رفضت ما تقوم به تركيا فى ليبيا وبعض الدول، وأكد عكاشة أن ما تقوم به تركيا فى ليبيا يؤثر على مصر.



