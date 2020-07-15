AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: الموقف الأوروبي يشهد انقساما فى الرأي بخصوص الأزمة الليبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:15 ص
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري
Advertisements
البهي عمرو
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان مجلس النواب الليبي، الخاصة بالترحيب بتدخل الجيش المصري لمنع الغزو التركي للأراضي الليبية نابع من خوف المجلس الليبي على وطنه، وكذلك الشعب الليبي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأمن القومى الليبي مرتبط بالأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي والمنطقة.


وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر، وكذلك مجلس النواب الليبي أكد ذلك، وأن مصر تقف بجوار الشعوب العربية.

ولفت إلى أن الموقف الأوروبي يشهد حالة من الانقسام فى الرؤى، فبعض الدولة تبرر التوغل التركي، وهى تستند على أن هذا سيحقق لها مصالح فى الفترة المقبلة.

وأوضح أن فرنسا رفضت ما تقوم به تركيا فى ليبيا وبعض الدول، وأكد عكاشة أن ما تقوم به تركيا فى ليبيا يؤثر على مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عكاشة: مصر لديها القدرات الكاملة لحماية أمنها القومي.. والنشاط التركي بليبيا يقوض جهود الحل

خالد عكاشة: مصر لديها القدرات الكاملة والجاهزة لحماية أمنها القومي.. والنشاط التركي في ليبيا يقوض الجهود الأممية للحل

إعلان القاهرة.. الرئيس السيسى يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية.. وبرلمانيون: تحفظ الأمن القومى العربى وتنهى فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية فى ليبيا

المسماري: كلمة السيسي اعتمدت على شرعية الأمن العربي.. الغزو التركي يهدد كل دول جوار ليبيا.. ونثمن الموقف المصري

أحمد موسى يكتب «أردوغان يشكل خطرا على العالم»

مجلس النواب الليبي يعرب عن ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي

ترشيحاتنا

العربية: تحرك تركي بالقرب من سرت.. والقاهرة تتابع التطورات عن كثب

الضحك من غير سبب قلة أدب.. تعليق غريب من تامر أمين على الهواء

الجيش الليبي: أي تقدم للغزو التركي سيكون صيدا سهلا لسلاح الجو والمدفعية

لماذا نزرع الصبار في المقابر؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

هل تجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بعشر دقائق؟.. شاهد رد الإفتاء

أحمد موسى ينشر فيديو لإنقاذ مواطن من حريق خط المازوت بالعاشر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة