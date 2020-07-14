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رياضة

أحمد سامي: كهربا بديل جيد لرمضان صبحي حال رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:46 م
رمضان صبحي وكهربا
رمضان صبحي وكهربا
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محمد رشاد
أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش السابق أن محمود عبد المنعم كهربا سيكون بديل مناسب جدا للاهلي حال رحيل رمضان صبحي عن الفريق الفترة القادمة.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق ان كهربا لاعب مميز ولديه قدرة على القيام بنفس الدور الذي يقدمه رمضان صبحي في هذا المكان .

وتابع ان الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وبدائل على أعلى مستوى ولديهم القدرة على المنافسة بجميع البطولات.

وينتظر رمضان صبحي من وكيله إيضاح الصورة حول بعض العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي، لأنه يضع الاحتراف الخارجي كأولولية بالنسبة له، أما في حالة الاستمرار في مصر فيبدو موقف اللاعب واضحًا بعدم اللعب إلا للأهلي.

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