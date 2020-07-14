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حوادث

أخبار الحوادث.. القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:56 م
حريق مازوت طريق الاسماعلية
حريق مازوت طريق الاسماعلية
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:


شهد محيط الدائري بمنطقة السلام بالكيلو ٢١ طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، الثلاثاء، حريقا ضخما بخط مازوت بالعاشر؛ مما تسبب في شلل مروري على الطريق الدائري، وأدى إلى احتراق بعض السيارات وإصابة 12 شخصا بدون وفيات.


أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، تقدم ٨٧ مرشحا خلال اليوم الرابع لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ليرتفع إجمالي عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم خلال الأيام الأربعة الماضية إلى ٤٦٩ مرشحا.


ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء مديري إدارتي التعليم الخاص والأمن بإدارة العبور التعليمية.


قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ٤٥ يوما.


تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بمنزل بمدينة الغنايم أسفر عن احتراق أثاث شقتين دون وقوع خسائر بشرية .


 تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة طالب غرق أثناء استحمامه بنهر النيل في أسيوط.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية – ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس ودائرة قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه في الاتجار والترويج على عملائه. 


كشف رجال المباحث بمحافظة الإسماعيلية التفاصيل الكاملة وراء حادث  عثور مزارع على جثة طفلته الرضيعة مقتولة داخل منزله في عزبة المنشار التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية.

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