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بين الناس

خوفا من كورونا .. مواطنون يشكون من الزحام وعدم اتباع إجراءات الوقاية فى جهاز مدينة العبور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد على، والمقيم مدينة العبور محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود بجهاز مدينة العبور نتيجة تكدس المواطنين وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية.

ويقول فى رسالته: بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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