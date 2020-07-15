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رياضة

اتحاد الكرة يقرر استئناف دورى الدرجة الثانية.. ويتمسك بالهبوط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:04 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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محمد سمير

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قررت رسميا استئناف دوري الدرجة الثانية .

 

وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، ان اللجنة الخماسية قررت استئناف دوري المظاليم مع عدم الغاء الهبوط .

 

وأشار الى ان بعض أندية دوري الدرجة الثانية كانت تتوقع ان يلغي الهبوط في حالة عودة الدوري ، ليكون القرار بمثابة مفاجأة غير سارة لهم.


وكان اتحاد الكرة حدد يوم 6 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز  لموسم 2019-20 بالمباريات المؤجلة لحين اعلان جدول باقى المباريات.

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