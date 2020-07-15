اتحاد الكرة يقرر استئناف دورى الدرجة الثانية.. ويتمسك بالهبوط

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي
الزمالك ومنتخب مصر السابق ان اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قررت رسميا استئناف دوري الدرجة الثانية .
وأضاف ميدو خلال تقديم
برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، ان
اللجنة الخماسية قررت استئناف دوري المظاليم مع عدم الغاء الهبوط .
وأشار الى ان بعض أندية دوري الدرجة الثانية كانت تتوقع ان
يلغي الهبوط في حالة عودة الدوري ، ليكون القرار بمثابة مفاجأة
غير سارة لهم.
وكان اتحاد الكرة حدد يوم
6 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-20 بالمباريات المؤجلة لحين اعلان
جدول باقى المباريات.