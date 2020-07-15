بفوز صعب على نوريتش سيتي.. تشيلسي يعزز آماله في خطف مركز أوروبي

حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على نورويتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.





أحرز أوليفييه جيرو هدف المباراة الوحيد لصالح تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد كرة عرضية من جهة اليسار عن طريق كريستيان بوليسيتش قابلها جيرو برأسية من الوضع طائر من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.





وأضاع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي العديد من الفرص السهلة طوال الشوط الأول من عمر اللقاء.



