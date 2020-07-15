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رياضة

بفوز صعب على نوريتش سيتي.. تشيلسي يعزز آماله في خطف مركز أوروبي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا على نورويتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز أوليفييه جيرو هدف المباراة الوحيد لصالح تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول بعد كرة عرضية من جهة اليسار عن طريق كريستيان بوليسيتش قابلها جيرو برأسية من الوضع طائر من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وأضاع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي العديد من الفرص السهلة طوال الشوط الأول من عمر اللقاء.

ذلك الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 63 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقيه ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

فيما تجمد رصيد نورويتش والذي هبط بالفعل للدرجة الأولى ويحتل المركز الـ20 والأخير عند 21 نقطة.

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