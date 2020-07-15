بنك التنمية الصناعية 64 برنامجًا لرفع كفاءتنا المصرفية

كشف حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، عن إعداد البنك لاستراتيجية لتطوير الخدمات البنكية عبر 64 برنامجا ومشروعا لرفع كفاءة البنية التحتية لـ" التنمية الصناعية" شملت تطوير أجهزة وخوادم وشبكات ومشروعات تتعلق بأمن المعلومات والخدمات المصرفية والخدمية المساعدة.
وأضاف، في تصريحات له، أن تلك البرامج شملت تطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفنى والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات.
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وتابع: بالإضافة لتخطيط البنك في مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات هذا بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسى ومعايير البناء المعماري الشامل لتحقيق النجاح الإدارى المطلوب فى أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك.
وأشار إلى أنه: كان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار فى العنصر البشرى و إعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك فى المستقبل.
وقال إن بنك التنمية الصناعية يسير بخطى ثابتة إذ تم انجاز ما يزيد على 30 مشروعا حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثمارى بما يزيد على 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية و تم الانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين و خوادم ونظام النسخ الاحتياطي للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية .
ونوه إلى انه تمت الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء و تجهيز وتشغيل متطلبات البنك وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا فى كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.