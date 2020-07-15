مبروك عطية يناشد بدراسة الصراع النفسي بين الأم والأخت ضد الزوجة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك ثقافات موروثة من قديم الزمن، كل ما فيها ضلال ما زالت راسخة في أذهان البعض بأن هناك نظرة دونية للمرأة.





وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك جانبا أتمنى أن يكون محور دراسة وهو الصراع النفسي بين الأم والزوجة أو الأخت والزوجة، بأن كل واحدة منهن تظن أخذ الرجل منهن.





وأكد أن أخطر شئ في العلاقة الزوجية هو السكن، وهو الاستقرار، منوها أن بيت الزوجية هو مكان الراحة والهمس والمناجاة ، لا الضرب ولا الصراخ ولا العويل.





وأشار إلى أن الأصل الأصيل في العلاقة الزوجية هو أن يعامل الرجل زوجته كما يعامل نفسه، فهي من نفسه وجزء منها، فالمرأة والرجل نفس واحدة وشكلها الله ذكر وأنثى.





واستشهد بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا".



