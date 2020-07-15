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ديني

مبروك عطية: النبي لم يوقظ واحدة من زوجاته ليلا إلا مرة واحدة في حياته.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:33 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النبي الكريم كان في خدمة أهله وكان يحلب شاته، ولا يوقظ زوجاته في الليل.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن النبي لم يوقظ زوجاته إلا في ليلة واحدة في حياته، حين قال "ويل للعرب من شر قد اقترب" وطلب منهم الاستغفار.

وأشار إلى ان النبي يقول "الليل لك" منوها أن الليل للمرأة وراحتها ولو قامت يكون للصلاة فقط، كما أن النبي يقوم بشئون نفسه في أمور الوضوء للصلاة بنفسه.

وأكد أن النبي علمنا كل شئ في حياتنا ، ويقول الله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} منوها أن القاسم المشترك بين الرجل والمراة هو حسن العشرة.
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