الباب السحري فى العديد من المجالات.. جامعة العريش تبدأ استخدام تكنولوجيا النانو بالزراعة



الباب السحري:

وأكد علي أن تكنولوجيا النانو تمثل الباب السحري فى العديد من المجالات,خاصة وان جزيئات النانو لها تأثير عالي و نشاط غير طبيعي من الناحية الكيميائية و الفيزيائية مقارنة بالأشكال التقليدية لنفس المواد.



لذا فإن المواد النانوية تكتتسب صفات فيزيائية مختلفة عن نظائرها التقليدية مثل الخواص الضوئية و المغناطيسية و الكهربية و معدل الثبات الحراري و النشاط الكيميائي.



الجدوي الاقتصادية:

واكد علي ان المواد النانونية ' لهل جدواها الاقتصادية فى العديد من المجالات الصناعية و الزراعية مقارنا بالمواد التقليدية.



حيث تدخل في العديد من الصناعات مثل الملابس ' و التى تساهم فى زيادة فترة بقائها نظيفة ' و زيادة جودة النسيج لفترات طويلة جدا ,كما ان 20% فقط من الأسمدة المخلقة نانويا تكفي لزيادة خصوبة التربة و تغذية النبات مقارنا بالأسمدة التقليدية.



ولفت الي ان أهمية الأسمدة تكمن فى إمداد النبات بالعناصر الغذائية الكبرى و الصغرى ' و ذلك بسبب افتقار التربة لتلك العناصر او لوجود بعض المشاكل بالتربة تمنع تلك العناصر من الوصول الى داخل أنسجة إنبات.



ودعي المراكز العلمية' الي استخدام تكنولوجيا دقيقة لعمليات تصنع أسمدة نانوية متطورة كبدائل للأسمدة التقليدية.

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ودعي المراكز العلمية' الي استخدام تكنولوجيا دقيقة لعمليات تصنع أسمدة نانوية متطورة كبدائل للأسمدة التقليدية.اقرأ أيضا: