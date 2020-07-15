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رياضة

ميدو: قطاعات الناشئين في مصر تعاني من الفساد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:38 ص
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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محمد سمير

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قطاعات الناشئين في مصر فاسدة ويتحكم بها المجاملات.


وأضاف ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أن مشكلة قطاعات الناشئين في مصر هي المجاملات التي تتسبب في عدم إفراز لاعبين مميزين للاندية خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار ميدو إلى أنه صُدم عندما تولي مسؤولية قطاع الناشئين بنادي الزمالك من كمية الفساد الموجودة داخل هذا القطاع في جميع أندية مصر وليس نادي الزمالك فقط.

 

وأوضح ميدو أنه شاهد العديد من مباريات فرق قطاع الناشئين واكتشف أنه لم يجد أكثر من 2 او3 لاعبين يصلحون للعب كرة القدم في الأندية الكبيرة.

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