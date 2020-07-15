الجنايني: حزنت من موقف الأهلي حول القمة 119.. وملايين السوبر المصري أنعشت خزينة الاتحاد

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه تعجب من موقف النادي الأهلي عقب تأجيل مباراة القمة 119.

وقال عمرو الجنايني خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس":" حزنت جدا من اتهامات إدارة الأهلي لي بالتسبب في تأجيل القمة 119 ".





وأضاف عمرو الجنايني أنه يتواصل مع كافة رؤساء الأندية؛ لتوضيح الرؤية الرياضية الخاصة بالمباريات سواء بالتأجيل أو خوض المباراة.





وتابع: "لم أترشح لأي انتخابات مقبلة، ونسبة الحزم في قرارات اللجنة الخماسية وصلت إلي 100%".





وأتم: "حاولت الاعتذار لـ وليد سليمان عقب أحداث السوبر المصري ولم أشاهد الأحداث التي اندلعت عقب انتهاء المباراة".





وأكد عمرو الجنايني أن لقاء السوبر المصري في دولة الإمارات أنعش خزينة الاتحاد المصري بقيمة مالية تقارب 3 ملايين درهم.