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مصر نجحت في هذا الملف.. أسامة كمال: الطاقة هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:36 ص
اسامة كمال
اسامة كمال
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هاني حسين
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا يمكن إحداث تنمية في أي مجال دون الطاقة والغاز والمنتجات البترولية .

وأضاف أسامة كمال، في حواره في برنامج " قلب مصر " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الطاقة هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية ".

وأشار إلى أنه رغم التحديات؛ إلى ان مصر نجحت في زيادة الإنتاج من الغاز والبترول والكهرباء، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات مع توفير الطاقة.

وأكد أسامة كمال:  يجب أن يتكاتف المستثمرون المصريون والعرب بضخ استثمارات في مصر؛ من أجل جلب ثقة المستثمر الأجنبي.

ولفت اسامة كمال إلى أن الرئيس السيسي مهتم بتنمية الثروة المعدنية، ومراجعة خطط الإنتاج في الغاز والبترول، وتعظيم القيمة المضافة في مجال التكرير والبتروكيماويات.
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