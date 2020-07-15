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بين الناس

لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن سليم شفيق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بمحافظة الغربية بسبب امتلاكي أكثر من سيارة وهذا غير صحيح .

 ويقول فى رسالته : أنه تقدم بتظلم من وقف بطاقة التموين منذ ثمانية اشهر حتي الآن وأرفق خطاب المرور بعدم امتلاك أى سيارة ولم تعود البطاقة للعمل مرة أخرى.

الرقم القومى 25101011600111
للتواصل مع القارئ : 01223053135
أقراء ايضا:

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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