لا أمتلك سيارة.. سليم يستغيث من وقف بطاقة التموين بالغربية

أستغاث المواطن سليم شفيق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين بمحافظة الغربية بسبب امتلاكي أكثر من سيارة وهذا غير صحيح .





ويقول فى رسالته : أنه تقدم بتظلم من وقف بطاقة التموين منذ ثمانية اشهر حتي الآن وأرفق خطاب المرور بعدم امتلاك أى سيارة ولم تعود البطاقة للعمل مرة أخرى.





الرقم القومى 25101011600111

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



