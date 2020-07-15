لمنعه من شن حرب على إيران .. تحرك في النواب الأمريكي لتقييد سلطات ترامب

وافقت لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب الأمريكي، على عدد من التعديلات تهدف إلى كبح سلطة الرئيس دونالد ترامب في شن هجوم عسكري، دون موافقة من الكونجرس.





وصادقت اللجنة بمجلس النواب على إلغاء التصاريح الصادرة عامي 2001، و2002، بشأن منح الرئيس الأمريكي حق استخدام القوة العسكرية، حيث تم التصويت بواقع 30 صوتا، مقابل 22 معارضا.





إضافة إلى ذلك صوتت اللجنة بنفس النسبة على تعديل يحظر تمويل عمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونجرس.





ووافقت اللجنة على التعديلات، بينما كانت تنظر في مشروع الإنفاق على الميزانية الدفاعية للسنة المالية القادمة.



