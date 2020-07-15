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أسامة كمال: الرئيس السيسي تسلم دولة بها مشاكل كثيرة وقادها نحو التنمية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:04 ص
اسامة كمال
اسامة كمال
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هاني حسين
قال أسامة كمال وزير البترول الاسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى المسؤولية في ظروف صعبة، خاصة بعد حالة التراخي في 2011، وفي السنوات التي سبقتها.

وأضاف أسامة كمال في حواره مع برنامج "قلب مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية كانت تعاني  من خدمات متدنية والمرافق متهالكة والاهتمام بالمواطن لم يكن بالقدر المطلوب والكافي، وذلك قبل توليه رئاسة الجمهورية ".
 
وأكمل أسامة كمال: "الرئيس السيسي تسلم دولة بها مشاكل كثيرة في كافة القطاعات، ولكنه بدأ في إصلاح المشاكل والأزمات، ونفذ خطة الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية في كافة القطاعات".

ولفت أسامة كمال إلى أن مصر مستمرة في مواجهة التحديات والتهديدات على كافة الجهات الاستراتيجية الأربعة.

وتابع أسامة كمال : "جماعة الإخوان الإرهابية كانت  تسعى للسيطرة على الحكم، وليس العمل لصالح المواطن".
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