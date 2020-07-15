غواص: موجة البحر عندما تصدم مواطناً بـ صخرة تفقده الوعي

قال محمد عوض خبير الغوص وعضو جمعية الإنقاذ النهري، إن الأيام الماضية شهدت حادثة مأساوية، فقدت مصر خلالها 11 شابا، غرقا في شاطئ النخيل بالإسكندرية.

وأضاف محمد عوض خلال حواره ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أن هناك مناطق خطرة فى بعض الشواطئ، ولذلك كل مواطن عليه أن يحذر.

وأشار محمد عوض إلى أن البحر ليس له كبير، وموجة البحر عندما تصدم مواطنا بـ صخرة؛ تفقده الوعي.

ولفت محمد عوض، إلى أن جمعية الإنقاذ النهري موجودة فى جميع الأماكن ونقوم بتوزيع الأشخاص على المناطق، وفى حالة حدث حادثة يتوجه الأقرب.